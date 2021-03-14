В России за последние сутки выявили 9 803 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 428 239. Об этом в четверг, 18 марта, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки от коронавируса умерли 460 человек. Число умерших от коронавируса достигло 93 824.

Отметим, Россия находится на четвертом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии и Бразилии.