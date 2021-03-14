Аун Сан Су Чжи обвинили во взяточничестве

Военный суд Мьянмы выдвинул в отношении бывшего госсоветника и главы МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи обвинения во взяточничестве.

Как сообщает MRTV (вещательный орган армии Мьянмы), суд постановил, что Аун Сан Су Чжи в 2018 году взяла у руководителя строительной компании взятку на сумму 550 тыс. долларов.

Руководитель компании Маун Веик выступил на суде в качестве свидетеля, отметив, что бывший госсоветник потребовала у него деньги, чтобы не создавать помех в работе.

Аун Сан Су Чжи не разрешили встретиться с адвокатами для защиты.

Аун Сан Су Чжи была задержана 1 февраля. На предыдущих слушаниях в отношении политика выдвинули обвинения в нарушении законов страны об импорте и экспорте, несоблюдении национального закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и хищениях.

Официальный представитель армии Мьянмы генерал За Мин Тун 11 марта сообщила, что Аун Сан Су Чжи приняла в качестве взятки около 600 тыс. долларов и золото находясь у власти.