Армянский комбат сбежал с поля боя. Его солдаты были убиты и попали в плен

Командир одного из учебных батальонов армии карабахских сепаратистов покинул поле боя во время войны, вследствие чего многие военнослужащие погибли, попали в плен и получили ранения. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело. Из материалов дела следует, что командир И.Ваганян в ходе боевых действий не выполнил своих функций, отказался подчиниться приказу своего непосредственного начальства, самовольно покинул поле боя, в результате чего личный состав батальона понес потери.

На основании полученных доказательств Ваганяну предъявлено обвинение, он арестован. Предварительное следствие продолжается.