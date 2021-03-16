«Эта эпоха обновления - возможность еще раз подчеркнуть наше сотрудничество и приверженность миру. Моя администрация будет работать совместно с Азербайджаном в направлении решения общих проблем безопасности и регионального мира», - говорится в поздравлении американского лидера.

Джо Байден подчеркнул, что США как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ привержена содействию сторонам в достижении долгосрочного мирного решения нагорно-карабахского конфликта, содействию миру между Арменией и Азербайджаном во имя благополучного и мирного будущего.

«Мы также поддерживаем ваши усилия по диверсификации экономики и развитию энергетических возможностей в Каспийском море. Соединенные Штаты Америки стремятся рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества.

Передаю вам и азербайджанскому народу наилучшие пожелания по случаю наступления Нового года и новой весны», - говорится в письме президента США.