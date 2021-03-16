Сотрудники полиции в Абшеронском районе провели рейды на объектах общественного питания для выявления фактов несоблюдения правил карантина. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В органы полиции поступила информация об использовании кальяна в чайном доме Tüstü, расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района, о чем свидетельствует и заснятое видео в режиме онлайн в социальной сети Tik-Tok. По данному адресу был проведен осмотр, и арендатор объекта Руфат Гараев был задержан. В его отношении составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, а собранные материалы направлены в суд. Судом в отношении Руфата Гараева вынесен административный арест на 10 суток.

В ходе еще одного мероприятия, проведенного в городе Хырдалан, было установлено, что клиенты в чайном доме Rich club также регулярно используют кальян. Поскольку, несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции, арендатор объекта Мурад Гаджиев не сделал выводов из профилактических бесед, собранные материалы были направлены в суд. По решению суда он был арестован в административном порядке на 10 суток.

В кафе, ресторанах и чайных домах, деятельность которых разрешена, сотрудники полиции будут и впредь регулярно проводить профилактические мероприятия с целью контроля за соблюдением требований санитарно-карантинных правил.