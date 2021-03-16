Президент Грузии вакцинировалась препаратом AstraZeneca
Президент Грузии Саломе Зурабишвили привилась от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы государства.
Как сообщается, грузинский лидер прошла вакцинацию в день своего рождения.
«Если мы хотим выйти из того экономического положения, которое вызвано пандемией коронавируса, мы должны использовать эту возможность... Желаю всем здоровья, уверена, что мы справимся и с этим вызовом», — сказала Зурабишвили после вакцинации.
15 марта в Грузии стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca.