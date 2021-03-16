Все это происходило в учебном заведении, находящемся в самом сердце столицы католической церкви - в пресеминариуме имени св. Пия Х, готовящем в ходе учебы из мальчиков священников католической церкви. То был очередной день процесса, длящегося с октября прошлого года против двух священников-итальянцев в связи с их сексуальным использованием воспитанников в пресеминариуме, находящемся прямо на территории Апостольской столицы.

Как сообщал haqqin.az, в Ватикане разразился нешуточный скандал, связанный с сексуальным насилием по отношению к учащимся пресеминариума, в котором обвиняются священники. В среду перед трибуналом в Ватикане предстал молодой итальянец, который и открыл шокирующие свидетельства изнасилования, сексуальных домогательств и использования его католиком-педофилом.

Это первый процесс, начатый по обвинению в сексуальных преступлениях на территории Ватикана. Потому понятно, что он имеет огромный резонанс далеко за его стенами.

Другой обвиняемый — 71-летний бывший ректор пресеминариума священник Эрнесто Радиче, которого обвиняют в сокрытии этих деяний. Он был ректором на протяжении 12 лет.

Преступления эти происходили в 2007-2012 годах, когда нынешний священник был старшим координатором активности обитателей учебного заведения и еще не был рукоположен в сан. Он стал священником в 2017 году в городке Комо. Как преступник, так и его жертва в моменты совершений гадких действий были несовершеннолетними.

Первый обвиняемый — 28-летний Габриэле Мартинелли, которому предъявлены обвинения в сексуальном использовании ученика младшего возраста, а также применении по отношению к нему силы и угроз.

Как мы уже писали, ученики этой церковной школы для будущих священников не только сидят на уроках, но и участвуют в литургических обрядах в Соборе Святого Петра в качестве служек, некоторые поют в хоре мальчиков Сикстинской капеллы во время папских богослужений. Попасть туда, чтобы выучиться на священника, мечтают многие дети из верующих католических семей.

Ключевую роль в обнародовании скандального дела сыграл молодой поляк Камиль Я., который жил в интернате для учеников средней школы, когда ему было 15 лет, но потом его оттуда удалили. Именно он был свидетелем изнасилований, о чем информировал руководство учебного заведения.

Однако там сначала ему не поверили. О происходившем он вынужден был рассказать автору книжки, позже изданной в Италии, а также в эфире программы телевидения RAI в 2017 году. Именно эти публикации и привели к масштабному скандалу и началу следствия по делу в Ватикане.

Новые показания поляк должен дать представителям католической фемиды 26 марта.

А в среду перед трибуналом в течение трех часов давал показания 30-летний мужчина, жертва священника Мартинелли. Он провел в пресеминариуме шесть лет, которые описал как череду изнасилований и сексуальных отношений под принуждением «опекуна» в комнате, где жил вместе со своими ровесниками, а также в других помещениях здания.

- Это был шок, я чувствовал себя парализованным, - рассказывал перед ватиканским трибуналом мужчина, который был в учебном заведении с 2006 года. - Коллеги по комнате либо спали, либо делали вид, что спят. Никто не встал и не спросил «что вы делаете?», - признался молодой итальянец.

Он сообщил, что сказал ректору, что стал жертвой изнасилования, а в ответ услышал угрозы в свой адрес. Когда несчастный юноша покинул Ватикан, он писал письма епископам, которым подчиняется пресеминариум, но не получил никакого ответа. По его словам, брошенными в его адрес обвинениями иерархи пренебрегли и их замолчали.

Письмо, написанное им Папе Франциску в 2017 году и которое должно было быть передано, уничтожили. Оно до понтифика не дошло. Тем не менее горькую правду скрыть не удалось. К тому же Папа Франциск взял курс на искоренение этого зла в лоне католической церкви.

Сексуальные скандалы, обвинения в педофилии в последние годы вспыхивали за пределами Ватикана. Однако то, что произошло и сейчас вышло на поверхность, не только поражает своим цинизмом, но и говорит об уверенности участвовавших в преступлениях на сексуальной почве людей, носящих сан святых отцов, в своей безнаказанности.

Но есть древняя мудрость, записанная в библейских текстах: все тайное становится явным. А значит, наказание не минует преступников.