Ватикан сотрясает очередной сексуальный скандал Наш обзор
Как сообщал haqqin.az, в Ватикане разразился нешуточный скандал, связанный с сексуальным насилием по отношению к учащимся пресеминариума, в котором обвиняются священники. В среду перед трибуналом в Ватикане предстал молодой итальянец, который и открыл шокирующие свидетельства изнасилования, сексуальных домогательств и использования его католиком-педофилом.
Все это происходило в учебном заведении, находящемся в самом сердце столицы католической церкви - в пресеминариуме имени св. Пия Х, готовящем в ходе учебы из мальчиков священников католической церкви. То был очередной день процесса, длящегося с октября прошлого года против двух священников-итальянцев в связи с их сексуальным использованием воспитанников в пресеминариуме, находящемся прямо на территории Апостольской столицы.
Первый обвиняемый — 28-летний Габриэле Мартинелли, которому предъявлены обвинения в сексуальном использовании ученика младшего возраста, а также применении по отношению к нему силы и угроз.
Преступления эти происходили в 2007-2012 годах, когда нынешний священник был старшим координатором активности обитателей учебного заведения и еще не был рукоположен в сан. Он стал священником в 2017 году в городке Комо. Как преступник, так и его жертва в моменты совершений гадких действий были несовершеннолетними.
Другой обвиняемый — 71-летний бывший ректор пресеминариума священник Эрнесто Радиче, которого обвиняют в сокрытии этих деяний. Он был ректором на протяжении 12 лет.
Это первый процесс, начатый по обвинению в сексуальных преступлениях на территории Ватикана. Потому понятно, что он имеет огромный резонанс далеко за его стенами.
Как мы уже писали, ученики этой церковной школы для будущих священников не только сидят на уроках, но и участвуют в литургических обрядах в Соборе Святого Петра в качестве служек, некоторые поют в хоре мальчиков Сикстинской капеллы во время папских богослужений. Попасть туда, чтобы выучиться на священника, мечтают многие дети из верующих католических семей.
Ключевую роль в обнародовании скандального дела сыграл молодой поляк Камиль Я., который жил в интернате для учеников средней школы, когда ему было 15 лет, но потом его оттуда удалили. Именно он был свидетелем изнасилований, о чем информировал руководство учебного заведения.
Однако там сначала ему не поверили. О происходившем он вынужден был рассказать автору книжки, позже изданной в Италии, а также в эфире программы телевидения RAI в 2017 году. Именно эти публикации и привели к масштабному скандалу и началу следствия по делу в Ватикане.
Новые показания поляк должен дать представителям католической фемиды 26 марта.
А в среду перед трибуналом в течение трех часов давал показания 30-летний мужчина, жертва священника Мартинелли. Он провел в пресеминариуме шесть лет, которые описал как череду изнасилований и сексуальных отношений под принуждением «опекуна» в комнате, где жил вместе со своими ровесниками, а также в других помещениях здания.
- Это был шок, я чувствовал себя парализованным, - рассказывал перед ватиканским трибуналом мужчина, который был в учебном заведении с 2006 года. - Коллеги по комнате либо спали, либо делали вид, что спят. Никто не встал и не спросил «что вы делаете?», - признался молодой итальянец.
Он сообщил, что сказал ректору, что стал жертвой изнасилования, а в ответ услышал угрозы в свой адрес. Когда несчастный юноша покинул Ватикан, он писал письма епископам, которым подчиняется пресеминариум, но не получил никакого ответа. По его словам, брошенными в его адрес обвинениями иерархи пренебрегли и их замолчали.
Письмо, написанное им Папе Франциску в 2017 году и которое должно было быть передано, уничтожили. Оно до понтифика не дошло. Тем не менее горькую правду скрыть не удалось. К тому же Папа Франциск взял курс на искоренение этого зла в лоне католической церкви.
Сексуальные скандалы, обвинения в педофилии в последние годы вспыхивали за пределами Ватикана. Однако то, что произошло и сейчас вышло на поверхность, не только поражает своим цинизмом, но и говорит об уверенности участвовавших в преступлениях на сексуальной почве людей, носящих сан святых отцов, в своей безнаказанности.
Но есть древняя мудрость, записанная в библейских текстах: все тайное становится явным. А значит, наказание не минует преступников.