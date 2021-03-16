Максим Медведев все-таки присоединится к сборной Азербайджана

По сообщению официального сайта АФФА, сегодня защитник « Карабах а» должен присоединиться к сборной, которая начала свою подготовку с 15 марта.

Ранее сайт Ассоциации сообщал, что Медведев не примет участие в сборе, а, следовательно, и в ближайших играх. Было отмечено, что Медведев попросил главного тренера Джанни Де Бьязи не вызывать его в сборную по личным причинам. Итальянский специалист положительно ответил на просьбу Максима. Как удалось тогда узнать haqqin.az, обращаясь к главному тренеру сборной, капитан заявил, что у него болен ребенок и именно поэтому попросил не приглашать его в национальную команду.

24 марта сборная Азербайджана сыграет в итальянском Турине против Португалии. Это будет старт в отборочном турнире чемпионата мира-2022. 27 марта в венгерском Дебрецене мы сыграем в полутоварищеском матче с Катаром, который приглашен в нашу отборочную группу на внеконкурсной основе для более плодотворной подготовки к домашнему ЧМ. И, наконец, 30 марта Азербайджан в рамках очередного отборочного турнира примет в Баку сборную Сербии.