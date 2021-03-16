Кто он, новый глава «Азерхалча» обновлено
Новый председатель правления ОАО «Азерхалча» Эмин Мамедов является бывшим сотрудником Фонда Гейдара Алиева.
Как стало известно haqqin.az, Эмин Мамедов, в частности, был представителем Фонда в Германии.
Эмин Мамедов приходится братом генсеку АФФА Эльхану Мамедову и является сыном выдающегося художника Салхаба Мамедова.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Эмина Салхаб оглы Мамедова председателем правления ОАО "Азерхалча", сообщает АзерТАдж.
Напомним, что в январе этого года экс-глава ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов был арестован. Он присвоил 1,14 миллиона манатов в ходе махинаций, связанных с закупкой ниток, и сотни тысяч манатов на операциях по продаже ковров.