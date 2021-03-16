В Страховой группе «Атешгах» стартовало внедрение ESG-трансформации

Сложившаяся во всём мире ситуация с коронавирусной инфекцией актуализировала спрос на ряд преспективных для бизнеса решений, которые были оперативно применены в СГ «Атешгах»: введены дистанционная система урегулирования убытков, онлайн-система оценки качества обслуживания клиентов, электронная система оценки ущерба, внедрены система электронного документооборота и услуги «Телемедицины».

Ранее СГ «Атешгах» объявляла о целях, достигнутых в рамках стратегии развития компании за 2019-2021 гг. Компании, входящие в состав группы, смогли улучшить финансовые показатели за счёт развития альтернативных каналов продаж, региональной экспансии, а также расширения ассортимента страховых продуктов, создания и развития собственных цифровых платформ для удобства клиентов.

Также СГ «Атешгах» была сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Трехлетняя стратегия СГ «Атешгах» охватывала 5 основных направлений:

Развитие инфраструктуры информационных технологий, повышение уровня цифровизации компании Усовершенствование бизнес-процессов Повышение уровня клиентского сервиса Инвестиции в человеческий капитал Создание новых, клиентоориентированных страховых продуктов.

17 марта 2021 года состоялось очередное заседание Совета директоров СГ «Атешгах», на котором было принято решение о запуске подготовительных работ по разработке новой стратегии развития компании на 2022-2024 гг. и применении в рамках данной стратегии принципов ESG (EnvironmentalSocialGovernance)-трансформации.

Что такое ESG-трансформация?

Все сферы бизнеса тесно связаны с экологическими, социальными и управленческими проблемами. Применение новых ESG-систем, умных технологий и новаторских подходов к решению проблем современного общества позволят минимизировать негативное воздействие секторов экономики на окружающую среду.

В распоряжении, подписанном президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, об утверждении концепции "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию", подчеркивается, что глобальные экономические реалии, а также цели, поставленные на новом этапе развития, требуют определения долгосрочного вектора развития страны, основных направлений социально-экономического развития и соответствующих национальных приоритетов.

СГ «Атешгах» станет первой страховой компанией в Азербайджане, которая применит ESG-трансформацию с целью соответствия 5 национальным приоритетам в рамках данной концепции:

1. Устойчиво растущая конкурентоспособная экономика

2. Общество, основанное на динамичной, инклюзивной и социальной справедливости

3. Конкурентоспособный человеческий капитал и пространство для современных инноваций

4. Возвращение на освобожденные территории

5. Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста».

За 2020 год страховые премии по операциям страхования СК «Атешгах» составили 25, 3 млн AZN, а по СК «Атешгах Жизнь» - 41,5 млн AZN.

На данный момент СГ «Атешгах» входит в ТОП-2 страховых групп Азербайджана.

Отметим, что СГ «Атешгах» начала свою деятельность в 1996 году, а СК «Атешгах Жизнь» - в 2008 году.