Процесс приема в IBA Tech Академию запущен!

С сегодняшнего дня открыт новый прием заявок в IBA Tech Academy, учрежденную Международным банком Азербайджана. Новая программа расчитана на обучение наиболее востребованных кадров в нашей стране - специалистов в области диджитал маркетинга и персонала UI/UX дизайна.

После подачи онлайн-заявок отбор кандидатов будет проходить в 2 этапа: мотивационное письмо и индивидуальное собеседование. Обучение начнется 26 апреля и продлится в течение 4 месяцев.

IBA Tech Academy функционирует в современном бизнес-центре, расположенном по адресу: Баку, улица Нефтчи Гурбана, 29. Каждый желающий инвестировать в свое будущее может воспользоваться этой возможностью. Обучение в Академии проходит на платной основе. Кандидаты, набравшие при поступлении самые высокие баллы по каждому направлению, будут отобраны Международным банком Азербайджана, а также bp и ее партнерами (SOCAR, TPAO, PETRONAS, MOL, LUKOIL, NICO, Equinor, INPEX, ExxonMobil, SGC, ITOCHU, ONGC, TOTAL и Eni.) и получат стипендию, которая даст возможность бесплатно обучаться в Академии.

Методологическую поддержку деятельности Академии оказывает Израильско-Украинский образовательный центр DAN.IT. Специалисты с международным опытом проводят обучение по известной израильской методике TELEM. Образование, полученное в IBA Tech Academy, дает студентам не только профессиональные знания, но и помогает им в совершенствовании, развитии личности, а также умении презентовать себя и свои проекты. Ко всему прочему, ведется работа по трудоустройству выпускников, хорошо проявивших себя во время обучения. На сегодняшний день IBA Tech Academy выпустила более 230 специалистов. Больше 70% из них работают в в Международном банке Азербайджана и различных ведущих компаниях. Цель Международного банка Азербайджана при создании такой Академии – поддержка подготовки профессиональных IТ-специалистов с учетом всех потребностей рынка труда нашей страны.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.