В Азербайджане возросло употребление синтетических наркотиков

В последнее время в Республиканский наркоцентр Министерства здравоохранения стало поступать больше обращений в связи с полинаркоманией, то есть одновременным приемом двух и более синтетических, полусинтетических и природных наркотических средств. Об этом журналистам заявил завотделом центра Парвин Мамедов.

По его словам, пациенты не только проходят медикаментозное лечение, но и получают психологическую помощь в рамках индивидуальной и групповой терапии.

Специалист отметил, что совместное применение синтетического психоактивного вещества метамфетамина из группы психостимуляторов и опиатов вызывает острые нарушения в нервной системе наркомана.

Также отмечено, что в наркоцентре в настоящее время зарегистрировано 33 788 лиц, употребляющих наркотики. Среди них 618 женщин.