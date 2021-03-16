18 марта министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии открытия двух воинских частей ВВС - новопостроенной и капитально отремонтированной. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе Минобороны.

Было отмечено, что созданные в воинских частях условия положительно скажутся на поддержании высокого уровня боевой готовности ВВС, обеспечат качественную организацию и несение боевого дежурства с целью более надежной защиты воздушного пространства страны.

Генерал-полковник З.Гасанов также проинспектировал пункт управления полетом и наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территории реконструированной воинской части. Министру обороны было доложено, что оснащенный современным оборудованием пункт управления и наземная станция обеспечат непрерывную и качественную координацию полетов военной авиации и БПЛА.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему наращиванию возможностей военной авиации.

Затем министр обороны присутствовал на открытии отделения инфекционных заболеваний военного госпиталя, капитально отремонтированного в рамках строительных работ, проводимых в военно-медицинских учреждениях.