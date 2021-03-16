Пашинян назвал дату новых выборов в Армении

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе недавней встречи с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном политики пришли к выводу, что лучший выход из сложившейся в республике внутриполитической ситуации — это досрочные парламентские выборы.

«Принимая во внимание переговоры, которые я провел с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, с фракцией «Мой шаг», с лидером фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года состоятся внеочередные парламентские выборы в Республике Армения», — написал Пашинян.