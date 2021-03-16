В Азербайджане выявлено еще 933 случая заражения коронавирусом, 256 человек вылечились, 7 человек скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 243424 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 231894 человека вылечились, 3314 скончались, число активных больных – 8216.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 10 188 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.