Путин ответил Байдену: "Кто так обзывается..."

Президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джо Байдену, который выступил с критикой в его адрес, фразой «кто так обзывается, тот сам так называется». Об этом сообщает РИА Новости.

«Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова демократа.