Путин ответил Байдену: "Кто так обзывается..."
Президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джо Байдену, который выступил с критикой в его адрес, фразой «кто так обзывается, тот сам так называется». Об этом сообщает РИА Новости.
«Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова демократа.
Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал очень плохим заявление Байдена о Путине. По его словам, подобного в истории еще не было. Он также подчеркнул, что случившееся говорит о нежелании Вашингтона налаживать отношения с Москвой.
В свою очередь в МИД России потребовали от США объяснить слова Джо Байдена. В ведомстве констатировали, что отношения между двумя странами зашли в тупик.