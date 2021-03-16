Инициатива Чингиза Абдуллаева: ввести спецзнаки для матерей шехидов

«Я предлагаю законодательно ввести знак «Мать шехида». Как знак особого отличия женщины, воспитавший такого сына. Пусть солдаты и офицеры отдают ей честь при встречах. Пусть чиновники всех рангов четко уяснят, что обязаны принимать этих женщин в любое время и вне очереди, решая их проблемы». Как сообщает haqqin.az, с этим призывом выступил секретарь Союза писателей Азербайджана народный писатель Чингиз Абдуллаев.

«Пусть им уступают места везде, где появятся эти матери, пропуская их вне всякой очереди. Нигде в мире нет такого знака. Он оплачен разорванными сердцами матерей! Мы можем ввести его первыми в мире.

Никакая забота, никакие знаки отличия не вернут им их сыновей. Это такое страшное горе для любой матери. Но это будет знак нашего огромного уважения к этим женщинам. Знак нашей памяти, заботы, благодарности, восхищения и преклонения! Пусть они ежеминутно чувствуют наше внимание.

Наша победа скорее была похожа на невероятное чудо. Но она оказалась реальностью благодаря нашему президенту, нашей доблестной армии и нашим героям - мальчикам, отдавшим свои жизни в этих сражениях! И их матерям. Склоним головы перед родителями погибших. Это малая толика того, что мы можем сделать!», - написал Чингиз Абдуллаев.