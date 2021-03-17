В списке помилованных президентом Ильхамом Алиевым числится Вугар Алиев, арестованный по обвинению в убийстве сына экс-главы Шамкирского района Аслана Асланова – Руслана Асланова.

Согласно информации, пожизненное заключение Вугара Алиева заменено на тюремный срок - 25 лет лишения свободы.

Напомним, что убийство Руслана Асланова произошло в 2003 году. Жительница Шамкирского района Ламия Гулиева поведала своему жениху Вугару Алиеву о том, что стала жертвой насилия сына главы района Руслана Асланова.

Ламия Гулиева и Вугар Алиев встретились с Русланом Аслановым и в результате конфликта нанесли ему несколько ножевых ранений. Ламия Гулиева была осуждена на 10 лет тюремного заключения и вышла на свободу в 2015 году. А Вугар Алиев получил пожизненный срок.