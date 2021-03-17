Джамаледдин Магомедов (125 кг) также вышел в полуфинал.

В четвертьфинале он победил финна Йере Тапани Хейно – 3:1. В поединке за лицензию соперником нашего вольника будет представитель Германии Геннадий Кудинович.

Лишь Абубакр Абакаров (84 кг) не смог добраться до полуфинальной стадии. В четвертьфинале он в упорном поединке уступил турку Осману Годжену.

Итак, в полуфиналах четыре наших борца. Вот их соперники:

57 кг. Ислам Базарганов – Георгий Вангелов (Болгария)

65 кг. Гаджи Алиев – Максим Сакултан (Молдова)

74 кг. Гаджимурад Гаджиев – Максим Васильоглу (Румыния)

125 кг. Джамаледдин Магомедов – Геннадий Кудинович (Германия)

Полуфинальные поединки начнутся в 21:00 по бакинскому времени.

В пятницу на ковер выйдут женщины, а в субботу - борцы греко-римского стиля. В женских соревнованиях Азербайджан будет представлен пятью спортсменками, а в «классике» - шестью.

Также важно отметить, что это не последний шанс для завоевания билета в Токио. С 6 по 9 мая в Софии пройдет мировой квалификационный турнир, где также будут разыгрываться по две лицензии в каждом весе.

* * * 17:20

Гаджимурад Гаджиев (74 кг) в 1/4 финала на последних секундах вырвал победу у представителя Венгрии Мурада Курамагомедова – 5:4.

Гаджмураду также осталось сделать один шаг для завоевания олимпийской путевки.

* * * 17:02

В четвертьфинале Гаджи Алиев (65 кг) победил турка Селахаттина Кылыджсаллаяна (5:2) и вышел в полуфинал, где встретится с Максимом Сакултаном из Молдовы.

Таким образом, и Гаджи, и Ислам Базарганов (57 кг) находятся в шаге от завоевания олимпийской лицензии. Базарганов в полуфинале встретится с болгарином Георгием Вангеловым.

Полуфинальные поединки начнутся в 21:00 по бакинскому времени.

* * * 16:44

Сегодня в Будапеште стартовал европейский квалификационный турнир по борьбе за право выступить на Олимпиаде в Токио.