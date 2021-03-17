Гаджи Алиев и еще трое азербайджанских вольников в шаге от Олимпиады обновлено
Джамаледдин Магомедов (125 кг) также вышел в полуфинал.
В четвертьфинале он победил финна Йере Тапани Хейно – 3:1. В поединке за лицензию соперником нашего вольника будет представитель Германии Геннадий Кудинович.
Лишь Абубакр Абакаров (84 кг) не смог добраться до полуфинальной стадии. В четвертьфинале он в упорном поединке уступил турку Осману Годжену.
Итак, в полуфиналах четыре наших борца. Вот их соперники:
57 кг. Ислам Базарганов – Георгий Вангелов (Болгария)
65 кг. Гаджи Алиев – Максим Сакултан (Молдова)
74 кг. Гаджимурад Гаджиев – Максим Васильоглу (Румыния)
125 кг. Джамаледдин Магомедов – Геннадий Кудинович (Германия)
Полуфинальные поединки начнутся в 21:00 по бакинскому времени.
В пятницу на ковер выйдут женщины, а в субботу - борцы греко-римского стиля. В женских соревнованиях Азербайджан будет представлен пятью спортсменками, а в «классике» - шестью.
Также важно отметить, что это не последний шанс для завоевания билета в Токио. С 6 по 9 мая в Софии пройдет мировой квалификационный турнир, где также будут разыгрываться по две лицензии в каждом весе.
* * * 17:20
Гаджимурад Гаджиев (74 кг) в 1/4 финала на последних секундах вырвал победу у представителя Венгрии Мурада Курамагомедова – 5:4.
Гаджмураду также осталось сделать один шаг для завоевания олимпийской путевки.
* * * 17:02
В четвертьфинале Гаджи Алиев (65 кг) победил турка Селахаттина Кылыджсаллаяна (5:2) и вышел в полуфинал, где встретится с Максимом Сакултаном из Молдовы.
Таким образом, и Гаджи, и Ислам Базарганов (57 кг) находятся в шаге от завоевания олимпийской лицензии. Базарганов в полуфинале встретится с болгарином Георгием Вангеловым.
Полуфинальные поединки начнутся в 21:00 по бакинскому времени.
* * * 16:44
Сегодня в Будапеште стартовал европейский квалификационный турнир по борьбе за право выступить на Олимпиаде в Токио.
Азербайджан на этом соревновании представляют 16 спортсменов и спортсменок. Как известно, на чемпионате мира 2019 года Азербайджан смог завоевать в Токио лишь две лицензии из 18 возможных. Это смогли сделать олимпийский чемпион-2012 Шариф Шарифов (97 кг) и призер Олимпиад Мария Стадник (50 кг).
В Будапеште в каждой весовой категории разыгрываются по две олимпийские путевки, то есть нужно пробиться в финал. Сегодня от Азербайджана на ковер вышли пять борцов вольного стиля. Ислам Базарганов (57 кг) легко прошел на старте немца Никласа Штехеле (5:0) и вышел в четвертьфинал, где досрочно победил румына Развана Мариана Ковача – 12:0.
3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев в 1/8 финала тоже без проблем одолел британца Джорджа Энтони Рэмма – 13:2. В четвертьфинале прославленного борца ждет поединок против турецкого спортсмена Селахаттина Кылыджсаллаяна.
Гаджимурад Гаджиев (74 кг) в 1/8 финала победил француза Шарля Андре Афа – 13:6. Его следующим соперником будет представитель Венгрии Мурад Курамагомедов.
В весовой категории до 85 кг Абубакр Абакаров взял верх над Иштваном Веребом – 10:5. В 1/4 наш вольник поборется с турецким борцом Османом Годженом.
Наконец, в супертяжелом весе (125 кг) Джамаледдин Магомедов начнет выступление с четвертьфинальной стадии, где встретится с финном Йере Тапани Хейно.