Эрдоган: Турция обязана быть сильной

Любое послабление в политике Анкары сопряжено с увеличением давления на нашу страну. Поэтому Турция обязана быть сильной по всем направлениям. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения госнаград в четверг в Анкаре, передает агентство Анадолу.

«Малейшая слабость в борьбе с терроризмом усилит давление на Турцию. Мы столкнемся с условиями, которые по масштабам хуже, чем Севрский договор», - сказал Эрдоган.

Эрдоган напомнил, что причиной падения Сельджукского и Османского государств были не только внешние факторы, но и внутренние противоречия.

«Мы не допустим, чтобы наше государство, которому не исполнилось и 100 лет, постигла та же участь», - подчеркнул президент.