Компания «166 Грузоперевозки и Логистика» поздравила участников Отечественной войны с праздником Новруз

Накануне праздника наступления весны - Новруз байрамы руководство компании «166 Грузоперевозки и Логистика» провело встречу с сотрудниками компании, принимавшими участие в Отечественной войне. В начале мероприятия минутой молчания почтили память всех павших за освобождение Карабах а, в частности сотрудника компании шехида Мурада Мамедова. Пользуясь случаем, коллектив выразил благодарность участникам войны за проявленные храбрость и отвагу.

В своем выступлении перед ветеранами директор компании Агиль Зейналов заявил: «Команда "166" мобилизовала все свои силы для поддержания азербайджанского государства и Верховного главнокомандующего. Наша победоносная армия победила в этой борьбе и освободила оккупированные врагом земли. Мы гордимся тем, что наши сотрудники стояли плечом к плечу на пути к этой славной победе».

Следует отметить, что с первых дней войны компания «166 Грузоперевозки и Логистика» оказывала необходимую поддержку Национальной армии. Сотрудники компании героически сражались за освобождение азербайджанских земель на фронте и оказывали поддержку соотечественникам, пострадавшим от обстрелов вражеской армии в прифронтовых районах. За этот период в борьбе за территориальную целостность Азербайджана и с целью поддержания духа патриотизма компания реализовала различные проекты и мероприятия.