ЕС не будет вводить санкции в отношении Турции

Европейский Союз заморозил планы по внесению в черный список более высокопоставленных руководителей турецкой государственной компании Turkish Petroleum Corporation (TPAO), сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов.

Лидеры ЕС в декабре предложили заморозить активы и запретить поездки в связи с «несанкционированной буровой деятельностью Турции» в водах восточного Средиземноморья, хотя они не указали конкретных лиц. ЕС также согласился взвесить более жесткие экономические санкции в отношении Турции на саммите 25-26 марта. Но более конструктивный тон Эрдогана в этом году, поддержка канцлером Германии Ангелы Меркель более примирительного подхода и первые прямые переговоры между Турцией и Грецией за пять лет – все это помогло изменить настроение.

Новая администрация президента США Джо Байдена также призвала Брюссель не вводить санкции в то время, когда Турция, союзник НАТО и страна-кандидат в ЕС, кажется, более склонна к компромиссу, заявили европейские и американские дипломаты.

Советник Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калин на прошлой неделе провел в Анкаре встречу с французскими и немецкими политическими советниками. Также ожидается, что в пятницу Эрдоган проведет видеоконференцию с руководителями Совета ЕС и ЕК.

Представитель ЕС по иностранным делам в Турции Анджелина Эйххорст заявила, что ЕС необходимо оправдать ожидания Анкары.