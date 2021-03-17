Агентство Report ошибочно распространило информацию о помиловании президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым террориста, устроившего взрыв в бакинском метрополитене.

В частности, агентство сообщило, что в списке помилованных президентом был Азер Асланов, который в 1994 году устроил взрыв в поезде между станциями метро "28 Мая" и "Гянджлик". Тогда в результате взрыва погибли 13 и были ранены 42 человека.

Информация в считанные минуты разлетелась в социальных сетях и вызвала недоумение среди азербайджанской общественности.

Позже агентство распространило опровержение, признав, что совершило ошибку.