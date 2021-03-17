В Европейском региональном офисе Всемирной таможенной организации по усилению потенциала, расположенном в Баку, состоялся вебинар на тему «Приоритеты усиления международного сотрудничества в борьбе с контрабандой». Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Мероприятие организовал региональный офис. В вебинаре приняли участие более 70 представителей таможенных администраций из 21 страны Европейского региона Всемирной таможенной организации, включая сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Цель состояла в том, чтобы рассмотреть вопросы предотвращения контрабанды и эффективных мер, принятых в этом направлении, поощрения международного сотрудничества и стратегий расследования, а также последние достижения в этой области.

Выступая со вступительной речью на мероприятии, глава Европейского регионального офиса по усилению потенциала ВТО Эсер Ченгель отметил важность взаимодействия и региональных дискуссий в области борьбы с контрабандой на уровне стратегического сотрудничества, а также отметил вклад в повышение эффективности координационной работы на международном уровне.

Затем выступили эксперты Центрально-Азиатского Регионального информационно-координационного центра, Управления ООН по наркотикам и преступности и правозащитного центра Юго-Восточной Европы.

В презентациях о деятельности представляемых ими организаций эксперты рассказали о достижениях в области борьбы с контрабандой, соответствующих темах обучения, связанных с усилением потенциала сотрудников таможни в этой борьбе, усилении международных связей и работе по более эффективному построению сотрудничества по развитию и координации взаимодействия с таможенными и другими правоохранительными органами государств-членов указанных организаций.