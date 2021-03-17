В Подмосковье Мунир Асадов убил свою сестру

Как сказала изданию старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, от полученных многочисленных ранений женщина скончалась. На месте происшествия был обнаружен нож. Предполагаемый убийца задержан.

Свою вину Мунир Асадов признал. По его словам, сестра получила по заслугам.

«Была распутной», - заявил следователям Мунир.

Согласно информации СМИ, 40-летняя Аббасова недавно вышла замуж за бизнесмена, до этого они встречались три года. Эти отношения она начала до официального развода с первым мужем, который долго не давал своего согласия. По информации LIFE SHOT, бывший супруг принимал наркотики и бил женщину. От него у нее трое детей, которых новый партнер стал полностью финансово обеспечивать.

Супруг Лейлы шокирован случившемся. По его словам, ничто не предвещало таких событий. Лейла и ее брат в Подмосковье переехали из Азербайджана. Мунир занимался бизнесом, неплохо зарабатывал. Лейла была домохозяйкой.