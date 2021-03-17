Профессор Гурбанов рассказал о самых опасных носителях коронавируса

Для детей и подростков коронавирус не столь опасен: они переносят заболевание в легкой форме, и осложнений при этом не наблюдается. Об этом сказал председатель Научного комитета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), замдиректора НИИ профилактики заболеваний, профессор Акиф Гурбанов, передает Trend.

По его словам, дети и подростки переносят COVID-19 бессимптомно, но становятся носителями вируса и заражают любого, с кем контактируют.

«Поэтому от коронавируса в первую очередь следует защищать детей и подростков. У взрослых наблюдаются симптомы, и окружающие могут себя от них изолировать. А защититься от инфицирования от детей и подростков, которые переносят болезнь бессимптомно, крайне сложно», - отметил Гурбанов.