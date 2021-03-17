Партия Тер-Петросяна заявляет о политической коррупции в Армении

Напомним, что 18 марта глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении пройдут досрочные выборы.

Армянский национальный конгресс, возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, не примет участия в выборах по действующему Избирательному кодексу. Об этом говорится в заявлении на неофициальном интернет-портале АНК Ilur.am.

«Из заявлений представителей властей и парламентской оппозиции можно сделать вывод, что указанные политические силы согласились на проведение выборов в рамках действующего Избирательного кодекса с сохранением "рейтингового" голосования. Подтверждая то, что "мажоритарно-рейтинговая" система, навязанная бывшими властями нашему обществу с помощью массовой фальсификации, была одной из основных причин политической коррупции и кризиса в политических системах, служа важнейшим инструментом воспроизводства власти, резко отвергаем решение провести выборы в рамках этого закона», - говорится в сообщении.

В АНК считают, что проведение избирательной кампании таким образом вызовет новый кризис и будет «предательской сделкой за спиной народа». «Гражданский договор», «Процветающая Армения» и ППА несут прямую ответственность за провал программы по оздоровлению политической системы Армении.

В Конгрессе выразили надежду, что политические силы примут новый ИК до проведения выборов.