Ишхан Вердян попросил Ильхама Алиева избавить Армению от Кочаряна и Саргсяна

В своем обращении Вердян, который получает многочисленные угрозы от армян за призыв к миру с Азербайджаном, просит президента помочь Армении избавиться от ее бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

«Уважаемый господин президент! Довожу до Вашего сведения, что двое подданных Азербайджанской Республики в лице Кочаряна Р. и Саргсяна С. на данный момент находятся на территории Республики Армения, - написал Вердян в своем Фейсбуке. - Они своей подрывной деятельностью продолжают наносить непоправимый вред Азербайджану и Армении, действуя привычным для них методом бандитизма и терроризма.

Прошу Вас принять все необходимые меры для экстрадиции вышеуказанных граждан в Азербайджан».

До этого, 26 февраля, в день годовщины трагедии в Ходжалы, Ишхан Вердян выразил соболезнования Азербайджану и высказал надежду, что виновные понесут наказание.

«Уважаемые азербайджанцы! Сегодня, в годовщину чудовищной резни в Ходжалы, я, сын Армении, сердечно соболезную вам. Да упокоит Господь души убитых и даст терпения и сил всем живым, — написал он. - Я, в свою очередь, обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы людоеды, совершившие эти злодеяния против человечества, были преданы суду и экстрадированы в Азербайджан. Я отказываюсь связывать их имена с армянскими народом. Это твари без родины и без святынь, которые должны понести справедливое наказание за содеянное. Мира всем нам!»