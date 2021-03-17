МИД России о проведении досрочных выборов в Армении
Москва отметила, что стороны в Армении смогли договориться о дате выборов, надеется, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов.
"Мы рассматриваем решение провести в 2021 г. досрочные парламентские выборы как внутреннее дело Армении. Мы отфиксировали, что стороны смогли договориться о дате выборов. Мы выражаем надежду что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - сказала она на брифинге в четверг.