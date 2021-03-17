Северная Корея обвинила США в сумасшествии и клевете

По ее словам, правительство страны не будет «реагировать на игрища США» до тех пор, пока те не обратят вспять свою враждебную политику в отношении КНДР. Именно поэтому Пхеньян намерен игнорировать попытки американской стороны установить контакт.

Она добавила, что американская теория об угрозе со стороны Северной Кореи — «сумасшедшая версия». Чхве подчеркнула, что считает риторику о полной денуклеаризации Корейского полуострова «необдуманным вздором». Она также указала, что у США осталась «дурная привычка отчаянно клеветать и придираться» к КНДР. Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена Чхве охарактеризовала как «бестолковую ерунду».

Deutsche Welle пишет, что слова первого замминистра прозвучали на фоне встречи Блинкена с главой Минобороны Южной Кореи Со Вуком в Сеуле. На переговорах обсуждалась важность американо-южнокорейского альянса и то, как он может противостоять растущему влиянию Китая и ядерной программе Северной Кореи. Блинкен также заявлял, что Соединенные Штаты в ближайшие недели завершат пересмотр своей политики в отношении Северной Кореи и что на повестке дня стоят как давление на Пхеньян, так и дипломатические варианты.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер рассказала о нескольких безуспешных попытках американских властей связаться с Северной Кореей. Портер отметила, что США пытались связаться с КНДР по нескольким каналам.