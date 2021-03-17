Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с семьями шехидов из избирательного округа, в котором она была избрана депутатом, и военнослужащими, получившими ранения в Отечественной войне.

Отметив, что Великая победа в Отечественной войне является одной из самых почетных страниц в истории государственности и независимости нашей страны, председатель парламента сказала, что 44-дневная Отечественная война, проведенная нашим народом под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, завершилась победой, была обеспечена территориальная целостность нашего государства. Азербайджан восстановил справедливость, вернув оккупированные в течение 30 лет земли. Сахиба Гафарова отметила, что память о шехидах будет жить в наших сердцах вечно. Они навсегда вписали свое имя в славную историю азербайджанского народа, и мы склоняем головы перед душами наших шехидов. В то же время председатель Милли Меджлиса отметила, что наши ветераны проявили в боях большую самоотверженность и героизм.

Отметив, что сегодня в нашей стране семьи шехидов и наши военнослужащие, потерявшие здоровье в боях, охвачены заботой государства, Сахиба Гафарова отметила, что забота о них является приоритетной задачей и всегда находится в центре внимания. Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева регулярно проводят встречи с семьями шехидов и ветеранами, решают волнующие их вопросы и проблемы.

Было отмечено, что на сегодняшний день около 9200 семей шехидов, инвалидов войны обеспечены жильем со стороны государства. Только в прошлом году семьям шехидов и ветеранам было предоставлено 1572 квартиры, а в этом году планируется предоставить около 3 тысяч квартир. Согласно программам, утвержденным распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в январе текущего года, в 2021-2025 годах более 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут обеспечены жильем. Кроме того, до сих пор ветеранам, потерявшим здоровье на войне, было передано в общей сложности около 7200 легковых автомобилей, проведена последовательная работа по восстановлению их здоровья, осуществлению их лечения. Также тысячи наших военнослужащих награждены почетными званиями, государственными орденами и медалями.

Выступившие на встрече также выразили свое удовлетворение усилением их социальной защиты, улучшением жилищно-бытовых условий, восстановлением здоровья раненых военнослужащих и другими мерами, осуществляемыми в этом направлении, и выразили благодарность руководству страны за высокое внимание и заботу.

В связи с рядом вопросов, поднятых на встрече, были направлены обращения в соответствующие исполнительные органы, а ряд вопросов был решен на месте.