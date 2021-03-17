Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире
Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире, что будет интересно для народов России и США.
"Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".