Политолог Суренянц: Оппозиция распадется. Кочарян и Саргсян не смогут собрать больше людей

Объявление премьером Николом Пашиняном даты досрочных парламентских выборов в корне меняет политическую ситуацию в Армении. О своем участии в этих выборах на момент подготовки статьи уже объявили две партии, входящие в состав оппозиционного "Движения по спасению родины". Это "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и "Отечество" Артура Ванецяна, сообщает Sputnik-Armenia.

Наблюдатели в связи с этим не исключают, что формат "Движения по спасению родины" в скором времени может попросту перестать существовать.

Так, по мнению политолога Сурена Суренянца, неформальные лидеры движения – второй и третий президенты Армении уже сейчас могут "отправить Вазгена Манукяна домой".

"С самого начала именно Роберт Кочарян и Серж Саргсян координировали движение. Я как человек одно время участвовавший в этом формате, могу сказать, что помимо совета движения, была еще "шестерка" основных действующих лиц. Ключевыми игроками этой "шестерки" были Саргсян с Кочаряном. Но у меня нет уверенности, что если теперь они начнут действовать самостоятельно, то нет никаких гарантий, что им удастся собрать больше людей", — сказал Суренянц в интервью Sputnik-Армения.