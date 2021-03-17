Это еще раз доказал экономист-дашнак - эксперт офиса экономических исследований бюро АРФД Сурен Парсян. Да, не успели еще высохнуть чернила haqqin.az, как в армянском издании news.am появилась статья сомнительного экономиста с тенденциозным названием: «Армения не нуждается в импорте газа из Азербайджана, кому выгодна эта сделка?». Эксперт так и не смог противопоставить убедительные аргументы и логическую последовательность решению ООО «Газпром экспорт». Но зато попытался вылить немыслимую грязь на всю сложную процедуру, преследующую лишь одну цель – помочь армянскому народу с газоснабжением.

Накануне авторы haqqin . az развернули дискуссию о беспрецедентном для новейшей истории Кавказа событии – правительство Азербайджана предоставило разрешение на временную транзитную транспортировку российского газа в Армению через свою территорию. Баку в очередной раз проявил конструктивизм и гуманизм, и не допустил усугубления гуманитарной катастрофы в Армении из-за отсутствия газа в связи с ремонтом газопровода «Северный Кавказ – Закавказье». При этом авторы haqqin.az допускали, что решение официального Баку может быть неоднозначно истолковано и воспринято реваншистскими кругами Армении, которых больше интересуют не будущее развитие своей страны и судьба армянского народа, а цели, обозначенные фашиствующими идеологами возникшего в поствоенной реальности армянского национал-реваншизма.

А чтобы не быть совсем голословным, он «поставил свое условие» - Армения не нуждается в импорте газа из Азербайджана в течение трех недель, если, конечно, сделка не преследует более долгосрочных перспектив. Горе-экономист утверждает, что у Армении есть запасы газа на три недели. И задается вопросом: кому выгодна подача газа в Армению через Азербайджан?

Сама постановка вопроса довольно банальная и глупая. Во-первых, настораживает уже сделанное экономистом исключение насчет долгосрочности ремонтных работ. В статье отмечается, что накопленные в Абовянском газохранилище объемы природного газа вполне достаточны для обеспечения внутреннего спроса Армении более чем на три недели, то есть, Армения не будет нуждаться в импорте газа из Азербайджана три недели, если, конечно, эта сделка не преследует более долгосрочных перспектив.

Но мы все знаем, насколько трудно говорить о конкретных сроках ремонта, тем более когда речь идет о мощном газопроводе. А если все же сроки ремонта затянутся – как же тогда обречь свой (армянский) народ на новые испытания. Мало ли выпало на его долю страданий и мытарств за последнее время? Кроме того, не нужно быть крупным экономистом, чтобы понимать: в таких серьезных утверждениях надо бы привести и расчеты, хотя бы самые поверхностные. А то ведь из его заявления так и не ясно, сколько газа потребляет Армения в сутки, каковы запасы Абовянского газохранилища и какая часть этих запасов полезна, то есть извлекаема. Покажи экономист эти данные, так армянский потребитель и сам смог бы легко рассчитать, насколько правдоподобно его утверждение.

Но политическая ответственность и экспертная компетентность - не в правилах Дашнакцутюн. Социал-террористы второй век оболванивают миллионы простых армян, провоцируя разжигание перманентной армяно-азербайджанской межэтнической резни. Вся квинтэссенция статьи Парсяна – культивирование вражеского образа правительства Азербайджана.

Экономист набрасывается и на собственное правительство, обвиняя Пашиняна в коллаборационизме. «Примечательно, что правительство нашей страны, находящейся в военном положении, до сих пор не отреагировало на данное решение и не уточнило, насколько данное решение соответствует интересам Армении». Только зачем правительству на это реагировать, если без согласования с ним столь масштабные проекты международной значимости осуществлять невозможно. И понять это правительство куда легче, чем дашнакских «патриотов», готовых превратить в пушечное мясо миллионы своих соотечественников ради болезненного и мифологизированного сознания и, конечно же, меркантильных интересов.

А по итогам столь «внушительного анализа» экономист с политическим уклоном и вовсе умудрился связать в одно целое два проекта, хотя и имеющих важное значение для Армении, но разных по политической и экономической весомости. «В результате остается предположить, что мотивом этой сделки является уступка суверенной дороги Нахчыван-Азербайджан под видом разблокирования инфраструктур Армении, чего любой ценой пытается достичь турецко-азербайджанский тандем. Эта краткосрочная сделка может стать сигналом и для грузинской стороны», - глубокомысленно заключает эксперт.