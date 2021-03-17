В Белом доме ответили на предложение Путина о разговоре в прямом эфире

Президент США Джо Байден уже провел разговор с президентом России Владимиром Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Так на приглашение российского лидера ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляция ее брифинга велась в YouTube, пишет «Лента.ру».

«Мы взаимодействуем с российским руководством и правительством на всех уровнях, и мне больше нечего вам сообщить. Что касается встреч в будущем, то президент будет завтра в Джорджии и очень занят», — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, рассмотрит ли Белый дом такое приглашение.