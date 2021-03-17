Сенат Конгресса США утвердил Бернса на посту директора ЦРУ

Сенат Конгресса США в четверг утвердил бывшего американского посла в РФ Уильяма Бернса на посту главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как сообщила пресс-служба Сената, кандидатура Бернса была одобрена единогласно. В ближайшее время он будет приведен к присяге.

Бернс работал послом в Москве с 2005 по 2008 годы. В 2011-2014 годах он занимал пост первого заместителя госсекретаря США, а в последние годы является президентом Фонда Карнеги.