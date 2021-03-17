Сразу же отметим, что в результате продолжавшейся на протяжении почти 30 лет оккупации со стороны Армении низменный Карабах стерт с лица земли. В этом смогли убедиться и иностранные дипломаты, и представители СМИ, неоднократно посещавшие освобожденные от оккупации территории. Таким образом, речь идет не о реконструкции, а коренном возрождении обширной территорий площадью более 10 тыс квадратных километров.

После исторической победы Азербайджана во Второй Карабах ской войне, президент Ильхам Алиев провозгласил новую общенациональную задачу - восстановление освобожденных от оккупации территорий. Тем временем работа по возрождению из пепла азербайджанских районов, как следует из поступающих с освобожденных территорий сообщений, уже идет.

Уже сегодня высокими темпами ведется строительство международного аэропорта, автомагистралей, железнодорожных линий, восстанавливается прочая инфраструктура региона. В частности, проводятся газопроводы и водопроводы. До конца нынешнего года планируется чуть ли не на все 100% завершить энергоснабжение всей территории Карабаха. Много и других заманчивых планов. Причем используются исключительно самые современные технологии и оборудование. Глава государства объявил освобожденные от армянской оккупации территории «зеленой зоной», на которых планируется использование энергии за счет возобновляемых источников – солнца, ветра, воды. Для этого страна получила полезный опыт работы с крупными иностранными энергетическими компаниями. Кстати, Баку надеется на помощь Европейского банка реконструкции и развития, который активно участвует в финансировании подобных инвестиционных проектов. А освобожденные территории как раз имеют большой потенциал для развития ВИЭ.

Но чтобы обеспечить реализацию всех проектов на высоком уровне, что очень нужно Азербайджану, надо создать и соответствующие условия для тех компаний, которые восстановят регион «с нуля». И власти с этим не медлят. Достаточно отметить, что уже завершена предварительная инвентаризация недвижимости в 124 населенных пунктах 9 освобожденных от оккупации районов. А по 11 населенным пунктам работы продолжаются. По мере обеспечения безопасного въезда в другие населенные пункты там тоже будет проведена инвентаризация.

Тут придется сделать некоторое отступление, так как эти цифры не всем ясны до конца. Мы привыкли, что для приоритетных направлений власти обычно вводят какие-то льготы, поощрения… А инвентаризация недвижимости при этом не упоминается. Для конкретного предпринимателя она, может, и не нужна, но в данном случае ведется полное восстановление большого региона, и без такой инвентаризация в регионе не обойтись. Для создания целостной картины сначала надо знать, что имеем, и лишь потом приступать к невидимым по объемам работам. Это необходимо как минимум для эффективного управления из единого центра.

В то же время это свидетельствует и о том, какое серьезное внимание власти уделяют восстановительной работе. В такой важной работе упущения не допустимы, нужен грамотный подход. Это чувствуют и предприниматели, в том числе и иностранные, которые чуть ли не в очередь записываются для получения подрядов.