Нет, в этой большой африканской стране не было выборов, президент Джон Помбе Магуфули скончался. Ему был всего 61 год, и президент прослыл выдающимся ковид-скептиком, - например, отказался закупать вакцину и призывал отгонять коронавирус молитвами, - поэтому поначалу многие решили, что Covid-19 его и погубил. Однако выяснилось, что его подвело сердце.

Магуфули был президентом регулярным, и свое прозвище «Бульдозер» носил не зря. Во-первых, еще в далеком 1995 году он стал заместителем министра общественных работ и развернул большую программу модернизации танзанийских дорог. Но закрепилось прозвище позже, когда после череды министерских постов он в 2015 году стал президентом Танзании, - из-за напористой манеры нового главы государства. Правящая Революционная партия не пользовалась высокой популярностью и славилась своей коррумпированностью, но Магфули ни разу не попал ни в какой скандал, и старался с партией ассоциироваться поменьше, что и принесло ему победу.

А после прихода к власти новый президент начал резко сокращать государственные расходы. Свою зарплату он урезал в несколько раз, с 15 тысяч до четырех тысяч в месяц. Кабинет министров был сокращен с 30 до 19 министерств. Из госаппарата выкинули 10 тысяч чиновников. Были запрещены бесполезные зарубежные командировки, а в полезные стало ездить в разы меньше сотрудников государственных органов.

Один из известных жестов «Бульдозера», когда в 2015 году он отменил празднование Дня независимости и объявил кампанию по приведению страны в порядок, сам выйдя на улицу с метлой. Сэкономленные средства направили в больницы. Неудивительно, что спустя 100 первых дней его президентского срока поддержка Магфули составляла больше 90%.

Одновременно он пытался вдохнуть новую жизнь в экономику страны. Магфули добился того, чтобы государство получило долю участия во всех иностранных компаниях, добывающих в Танзании полезные ископаемые. А на вывоз из страны руды был наложен запрет, чтобы стимулировать собственное литейное производство. В стране началось большое строительство скоростной железной дороги. Однако оценки экономической деятельности Магфули противоречивы: кто-то указывает на развертывание больших проектов, кто-то – на то, как агрессивная государственная политика стала отпугивать инвесторов.

Высокая народная популярность не удержала танзанийского президента и от традиционных грехов африканских правителей: он очень жестко расправлялся с оппозицией, свободой прессы и собраний. Очень характерно, что после того, как президент исчез из поля зрения в конце февраля на три недели, никто не решался поднимать вопрос о том, что с ним случилось, опасаясь гнева правителя. А он в это время находился в больнице в Найроби, где врачи пытались спасти «Бульдозеру» жизнь. Не спасли.

После смерти Джона Магфули исполнять обязанности главы государства будет, согласно Конституции, вице-президент Самия Сулуху Хассан. Женщина еще ни разу не правила этой страной. Все когда-то бывает впервые.