Американские врачи: сухость в глазах – признак серьезного заболевания

Проблемы с глазами могут указывать на артрит, об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей.

Как отмечают специалисты, воспалительные процессы влияют на коллаген — главный компонент соединительной ткани. Склер и роговица, в свою очередь, состоят из коллагена, поэтому ревматоидный артрит может проявляться, в частности, через сухой кератит, известный также как "синдром сухого глаза". Признаками этого состояния являются ощущение постороннего предмета в глазу, сухость и нечеткое зрение.