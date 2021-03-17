Украинский самолет был сбит три минуты спустя после взлета из тегеранского аэропорта. Все находившиеся на его борту люди, 167 пассажиров и девять членов экипажа, погибли. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Иран далеко не сразу признал свою вину, первоначальная версия была загорание одного из двигателей самолета, хотя авиационным специалистам понятно, что в этом случае самолет не упал бы так быстро и тем более не разрушился бы в воздухе. Позже иранцы признали, что были выпущены ракеты системой ПВО. Перед этой трагедией Иран и США обменялись ударами: 3 января американцы уничтожили высокопоставленного руководителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в ответ были обстреляны расположения американских подразделений в Ираке. В ожидании новой волны возмездия Иран усилил меры безопасности, фактически приведя свои вооруженные силы в состояние полной боевой тревоги. Под Тегеран в расположение частей КСИР были переброшены дополнительные силы ПВО. Якобы из-за того, что одну из систем не успели перенастроить, она приняла удаляющийся от столицы самолет за приближающуюся к Тегерану крылатую ракету и атаковала ее. Как позже пояснил командующий Военно-космическими войсками (КСИР) Амир-Али Хаджизаде, помехи в связи не позволили расчету ПВО вовремя доложить руководству о появившейся цели.

В январе, в годовщину трагедии, власти Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании призвали Иран «предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось». В том же заявлении было указано на необходимость обеспечить выплаты Ираном семьям погибших и пострадавших.

Из-за причастности к катастрофе военных из КСИР расследование проходило весьма тяжело. Лишь месяц спустя после происшествия Иран признал свою технологическую неспособность самостоятельно расшифровать бортовые самописцы самолета. Затем рабочие контакты специалистов-расследователей были прерваны из-за карантинных мер в связи с коронавирусом. Лишь в июле самописцы, с согласия сторон, оказались в распоряжении французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Какие-то попытки получить информацию из иранских источников нередко натыкались на ссылки на военную тайну, сообщали в украинской Генеральной прокуратуре.

Как можно сделать вывод из обнародованного доклада, Иран отбросил возможную вину авиационных диспетчеров и возложил ее полностью на ракетчика. Хотя одно то, как отвратительно была организована работа ПВО в районе Тегерана, приведшая к катастрофе, говорит о том, что на самом деле виновных было гораздо больше, как минимум, в командовании КСИР.

Накануне нового года, 30 декабря, Иран сообщил о решении выплатить компенсации всем семьям погибших в сумме 150 тысяч долларов. Это крайне незначительная сумма, с учетом имеющихся прецедентов, обычно счет идет на миллионы. Так что наверняка в скором времени последуют иски с требованием дополнительных компенсаций.