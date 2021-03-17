ВОЗ отказалась от версии лабораторного происхождения COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки, передают РИА Новости

Об этом сообщил руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане Лян Ваньнянь.

Он уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, но подчеркнул, что раскрытые им сведения получены путем достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными. Ваньнянь добавил, что задержка с публикацией документа не связана с якобы существовавшими разногласиями между экспертами.

"Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время", - объяснил специалист.