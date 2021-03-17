Группа американских сенаторов предложила законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности, сообщается на сайте комитета сената США по международным делам.

Законопроект предусматривает, в частности, создание в Госдепартаменте рабочей группы по Украине совместно с европейскими партнерами, а также назначение администрацией президента США специального посланника в Украине, который бы представлял Вашингтон на мирных переговорах в "нормандском формате" и помогал наладить диалог со странами Черноморского региона.

Кроме этого, документ предполагает обеспечение летальным оружием и выделение Украине 304 млн долларов военной помощи ежегодно, 4 из которых будут направлены на обучение и подготовку украинских военнослужащих.