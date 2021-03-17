Скандал на американо-китайских переговорах

Второе заседание в рамках диалога между Вашингтоном и Пекином обернулось скандалом. На встрече в столице Аляски Анкоридже представители Госдепа США нарушили дипломатический протокол в ходе вступительной речи, заявил агентству «Синьхуа» один из китайских делегатов.

Американская сторона, по утверждению дипломата из КНР, «значительно превзошла выделенное время» и выступила с «беспочвенными нападениями и обвинениями» в связи в политикой Китая, передает «Синьхуа». Американский чиновник в разговоре с Politico заявил, что представители КНР затянули выступление, так как были намерены «пустить пыль в глаза» и выступить «с приоритетом на политическую театральность и драматизм».

В публичной церемонии открытия заседания участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи. Блинкен в своей речи раскритиковал политику КНР в отношении Гонконга, Тайваня, а также Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает Associated Press. Цзечи в ответ заявил, что Китай «не примет беспочвенные обвинения со стороны США».

По описанию AP, речь представителя Компартии Китая длилась более 15 минут, и господин Блинкен, «судя по всему, был раздражен тоном и продолжительностью» его комментариев.

Переговоры в Анкоридже начались 18 марта.