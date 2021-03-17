Генеральный директор компании FNSS Savunma Sistemleri Наиль Курт заявил, что реализация проекта турецкой десантной машины-амфибии ZAHA была не простой для Турции, но все-таки было решено разработать БТР «с нуля», а не экспортировать аналоги из-за рубежа, сообщают турецкие СМИ.

Наиль Курт также добавил, что ZAHA пойдут в войска уже в этом году – контрактом предусмотрена передача ВМС 27 бронетранспортеров для эксплуатации на новом десантном вертолетоносце TCG Anadolu. Это на год раньше, чем планировалось: в 2020 году Наиль Курт отмечал, что первая партия поступит в распоряжение ВМС в 2022-м.

«Наконец-то появилась машина, которая полностью соответствует требованиям ВМС Турции. По характеристикам она сопоставима с машинами-аналогами из США», - заметил Курт.

ZAHA обладает повышенной мобильностью с максимальной скоростью 7 узлов на море и 70 км/ч на суше. Вооружение - дистанционно управляемый модуль 12,7-мм пулемет и 40-мм автоматический гранатомёт. Боевая масса - 30 тонн, в варианте БТР машина вмещает 3 человека экипажа и 21 десантника. Машина способна возвращаться в исходное положение при опрокидывании в воде.