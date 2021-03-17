Пашинян решил не считаться со своими соратниками

Большинство членов парламентской фракции "Мой шаг" не знало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается идти на внеочередные выборы, сообщает в пятницу газета "Жоховурд".

Издание отмечает, что в ходе обсуждения, которое состоялось 7 февраля, Пашинян заявил, что проведение досрочных выборов в ближайшее время не представляется возможным, поскольку есть множество вопросов. Он утверждал, что без реформирования Избирательного кодекса не стоит идти на внеочередные выборы, поскольку это причинит ущерб блоку.

И вот, к удивлению для многих членов команды, Пашинян после встречи с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном заявил о назначении внеочередных выборов на 20 июня.

"Заметим, что это уже не первый случай, когда члены команды Пашиняна из прессы узнают, что их ожидает впереди", - отмечает газета.

Ситуация особенно примечательна в том плане, что это решение Пашинян принял после обсуждений с оппозиционными силами. Получается, что оппозиционеры были больше информированы о предстоящих процессах, нежели его соратники из правящей фракции.