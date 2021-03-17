İrşad приготовил для тебя праздничный сюрприз на Новруз!

Для тех, кто хочет обновить предметы домашнего обихода или смартфоны в этот весенний сезон, İrşad предлагает праздничную кампанию под названием «Для тебя есть праздничный сюрприз на Новруз».

В рамках кампании, которая продлится до 30 марта, клиентам предлагаются в рассрочку на 12 месяцев смартфоны и ноутбуки, бытовая техника и телевизоры - на 18 месяцев без первоначального взноса и процентов. Кроме того, они могут получить 30%-ную скидку на товары при покупке наличными или картой.

У клиентов также есть возможность бесплатно забрать любую продукцию от İrşad. Достаточно им воспользоваться стимулирующей акцией Shad+, которая действует до 25 марта во всех магазинах компании.

Наряду с этим, в Мингячевире, Шамкире, Товузе и Хачмазе продолжаются кампании по случаю открытия в этих регионах новых магазинов İrşad, которыми могут воспользоваться клиенты.

Клиенты İrşad также могут зайти в раздел «Кампании» на сайте www.irshad.az и воспользоваться предоставляемой продукцией. Отслеживать новости можно и на официальных страницах İrşad в социальных сетях.