Богатейшие бизнесмены за день потеряли $23 миллиарда

Суммарное состояние десяти богатейших бизнесменов мира по версии Forbes сократилось за день больше чем на $23 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени.

Из топ-10 миллиардеров по итогам дня состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета — на $0,5 млрд, до $96,5 млрд.

Самое большое снижение капитала за сутки — у гендиректора Tesla Илона Маска - на $9,9 млрд (5,77%), до $162,1 млрд. Акции Tesla в четверг просели на 6,9% - до $653,16 за бумагу. Маск скатился на третью строчку рейтинга Forbes. Второе место вернул себе самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние сократилось на $0,5 млрд - до $162,6 млрд.

Самый богатый бизнесмен мира, по версии Forbes, гендиректор Amazon Джефф Безос, остался на первом месте, но его состояние тоже по итогам четверга заметно упало — на $5,7 млрд, до $178,1 млрд. Акции Amazon в четверг подешевели на 3,44%.

Состояние сооснователя Google Ларри Пейджа сократилось на $2,3 млрд, у Сергея Брина — на $2,2 млрд. Гендиректор Facebook Марк Цукерберг потерял за сутки $1,9 млрд, теперь его состояние оценивается в $101,7 млрд.

В четверг подешевели практически все крупнейшие IT-компании. «Технологический» индекс Nasdaq cократился на 3%, а S&P 500, в который входят крупнейшие по капитализации компании, потерял 1,5% — спустя сутки после достижения нового рекорда, пишет The Wall Street Journal. «Промышленный» индекс Dow Jones завершил торги падением на 0,5%. Акции Apple и Netflix снизились более чем на 3%. На акции повлияла распродажа на рынке гособлигаций США, отметила WSJ.