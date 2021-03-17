Теперь жители Азербайджана могут легально слушать и скачивать музыку без ограничений, смотреть фильмы, мультфильмы и сериалы в высоком качестве и без рекламы, а также использовать скидку на покупку дополнительного места на Яндекс.Диске.

Яндекс.Музыка

Система рекомендаций Яндекс.Музыки ежедневно составляет уникальные для каждого пользователя плейлисты. Чтобы максимально порадовать слушателей, алгоритмы учитывают, какие треки слушает подписчик и как часто, каким из них ставит лайки и дизлайки. Сервис переведен на азербайджанский язык, местные редакторы платформы составили специальные музыкальные подборки, а локальные артисты представили свои новые треки эксклюзивно на Яндекс.Музыке — всего в каталоге сервиса собрано более 65 млн композиций.

Амбассадорами сервиса стали любимые азербайджанцами исполнители Aygün Kazımova, Miri Yusif и HISS. Специально для своих фанатов и пользователей Яндекс.Музыки артисты представили эксклюзивные релизы своих песен — Miri Yusif “Evim Sənsən”, Aygün Kazımova “Söylə” и HISS “Monoton”. Треки сопровождаются аудио- и видеошотами — в них исполнители оставляют послания поклонникам и показывают кадры с фотосессии к запуску сервиса.

КиноПоиск HD

Яндекс Плюс открывает доступ к десяткам тысяч эпизодов фильмов и сериалов: от громких мировых премьер - "Лига справедливости Зака Снайдера", "Довод", "Джентльмены" и свежих сериальных хитов - "Топи", "Засланец из космоса" до зрительских хитов "Рик и Морти", "Бесстыжие", "Хороший доктор". На сервисе также можно найти классические комедии, хиты кинопроката, эксклюзивные премьеры КиноПоиск HD. А в безопасном детском режиме собраны фильмы и мультфильмы для детей разных возрастов.

«Стриминг в Азербайджане сейчас активно развивается. Мы хотим подарить жителям Азербайджана новые эмоции от прослушивания музыки и просмотра кино, поэтому объединили все сервисы в одной подписке, — поделился Мурад Мустафаев, региональный менеджер Яндекс Плюса в странах СНГ. — Плюс уже завоевал доверие и любовь 8 млн пользователей во всем мире, и это число постоянно растет. Нам важно, чтобы возможности наших сервисов становились шире, мы планируем в будущем добавить больше преимуществ в единую подписку и поделиться ими с азербайджанцами.

Оформить Яндекс Плюс можно на сайте единой подписки, а также в приложениях входящих в нее сервисов. Она дает доступ к Яндекс.Музыке, онлайн-кинотеатру КиноПоиск HD, а также дополнительным 10 Гб и скидке в 30% на покупку места на Яндекс.Диске. Все новые пользователи получат бесплатный пробный период на 1 месяц. Кроме того, сейчас действует ограниченное предложение — при оформлении подписки до 30 апреля ее стоимость составит всего 1.99 AZN в месяц. С 1 мая цена для новых пользователей изменится — тогда Яндекс Плюс обойдется в 3.99 AZN в месяц.