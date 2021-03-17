Facebook создает версию Instagram для детей

Американская компания Facebook планирует запустить приложение Instagram Kids - версию одноименной социальной сети специально для детей младше 13 лет. Об этом сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на внутренние документы компании.

"Мы будем вводить новый молодежный компонент в группу продуктов сообщества, чтобы сосредоточиться на двух вещах: ускорении нашей работы по обеспечению целостности и конфиденциальности, чтобы обеспечить максимально безопасный опыт для подростков, и создании версии Instagram, которая позволит людям в возрасте до 13 лет впервые безопасно пользоваться платформой", - цитирует портал письмо, которое разослал сотрудникам соцсети вице-президент Instagram Вишал Шах.

Письмо было разослано через два дня после того, как руководство Instagram заявило, что нужно предпринимать больше усилий для защиты юных пользователей. В настоящий момент политика компании запрещает использование сервиса лицами младше 13.