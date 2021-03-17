В рамках кампании «Праздничные цены» с сегодняшнего дня по 29 марта во всех магазинах Kontakt Home и на сайте www.kontakt.az можно приобрести:

По традиции накануне праздника Новруз следует выбросить устаревшие предметы и купить новые. В этот праздник выбрасывайте старые предметы с легкостью души, потому что новые вы сможете приобрести в магазинах Kontakt Home по очень доступным предложениям. Так, Kontakt Home по случаю прихода весны объявляет скидки до 50% на все виды товаров при оплате наличными и в рассрочку до 24 месяцев.

- Газовую соло духовку бренда Hoffmann за 299 манатов вместо 400;

- Кухонный комбайн с 6 насадками бренда Bosch за 299 манатов вместо 300;

- Смартофон Xiamo Poco M3 за 429 манатов, вместо 470;

- Текстильный комплект постельного белья Edmont за 100 манатов вместо 126.

Владельцы такситных карт могут разделить скидочную цену на 18 месяцев без процентов. Покупатели, у которых нет такситных карт, могут разделить скидочную цену на 3 части или оформить такситную карту прямо в магазине, обратившись в отделения НКО BirKart.

Kontakt Home позаботился и о тех, кто хочет приобретать на кредитных условиях. С 19 по 29 марта в радующей сети можно приобрести телефоны в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику и текстиль - на 18 месяцев, всю мебель - на 24 месяца без предоплаты и процентов.

- Встроенная духовка бренда Electrolux в месяц будет за 46,70 маната;

- Стиральная машина с загрузкой 7 кг - в месяц 59 манатов;

- Смартфон Samsung Galaxy A12 - в месяц 26,67 маната;

- Smart телевизор LG с экраном - в 127 см в месяц 66,67 маната.

- 3-местный диван Modena – в месяц за 25 манатов.

На всю продукцию действует официальная гарантия производителя сроком до 3 лет. Помимо качества товаров Kontakt Home также предоставляет «120%-ную гарантию» и на цену! Итак, если вы найдете за 14 дней любую продукцию, купленную в Kontakt Home, дешевле в других официальных сетях, то сеть вернет вам 120% разницы. Более доступных предложений вы не найдете.

Прямо сейчас приходите в ближайший магазин Kontakt Home и приобретайте желаемый товар со специальной скидкой. Чтобы заказать товар онлайн, переходите на сайт kontakt.az. Ваш заказ будет доставлен к вашим дверям бесплатно, быстро и безопасно. Оплатить заказ можно как онлайн, так и на месте наличными, банковскими или такситными картами. Спешите воспользоваться предложениями!

Радующая сеть - Kontakt Home - поздравляет вас с наступающим праздником Новруз.